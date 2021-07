BABACAR, Tranquillizza e ringrazia tutti via social

Paura questa mattina per Babacar che in queste ore ha accusato in malore durante l'allenamento a causa di uno spasmo cardiaco (secondo i primi accertamenti). Il giocatore, in ospedale per ulteriori esami, è però tranquillo, a detta anche degli amici fiorentini che hanno tirato un sospiro di sollievo al messaggio postato dal giocatore in cui tranquillizza e ringrazia: "Volevo tranquillizzare i miei familiari, amici e tifosi che sto bene e ringrazio tutti per l'affetto". Qualche minuto dopo ha postato anche la foto nel letto di ospedale "Sto bene. Grazie".