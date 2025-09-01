Avversarie di Conference, il Crystal Palace strapazza l'Aston Villa: pari tra Rayo e Barca

Sabato sera è uscito il calendario della Fiorentina (QUI la notizia completa) in Conference League con i viola che esordiranno nel maxi girone con i cechi del Sigma Olomouc. Oltre ai biancocelesti i viola affronteranno il Rapid Vienna, la Dynamo Kiev, il Mainz, il Losanna e l'AEK Atene. I tedeschi di Magonza sono sicuramente gli avversari più temibili, almeno sulla carta, venendo da un campionato come la Bundesliga.

Tra le squadre invece più blasonate nella competizione, possibili ostacoli quindi per il successo finale, ci sono gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Questo weekend le Eagles hanno battuto 3-0 in trasferta l'Aston Villa di Emery (reti di Mateta, Guehi e Sarr), mentre i madrileni hanno pareggiato in casa contro il Barcellona di Yamal.