Conference, Fiorentina al via in casa con il Sigma: date e orari delle gare

Conference, Fiorentina al via in casa con il Sigma: date e orari delle gareFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina, che ieri ha conosciuto le sei squadre avversarie che affronterà nella fase campionato della Conference, stasera ha conosciuto anche le date e gli orari in cui le affronterà. Si parte con l'avversaria più debole, il Sigma Olomouc il 5 ottobre al Franchi (debutto europeo dopo il 'blitz' al Mapei) per chiudere il 18 dicembre a Losanna alle 21.

Le altre due partite in casa saranno il 27 alle 21 contro l'AEK e l'11 dicembre con la Dinamo Kiev alle 18.45.