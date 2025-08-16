Aumentano le pretendenti per Pablo Mari: sondaggi da parte di 4 club brasiliani

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:30News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Mercadodabola.net, la Fiorentina avrebbe già dato il via libera a Pablo Marì per trattare un nuovo cambio di maglia entro la fine del mercato estivo. Oltre all'Olympiacos, anche in Brasile ci sarebbe molto interesse intorno allo spagnolo, protagonista nel 2019 con la maglia del Flamengo prima di iniziare l'avventura all'Arsenal. Avrebbero già chiesto informazioni all'entourage addirittura quattro club: Cruzeiro, Botafogo, Gremio e Corinthians. 