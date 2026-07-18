Atta: "Mio padre mi ha insegnato a giocare sotto pressione. Modric? Incredibile"

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Il nuovo acquisto della Fiorentina, Arthur Atta, ha rilasciato una breve intervista a Romanzo Calcistico sui suoi inizi e non solo. Queste alcune delle sue parole: "Giocavo a calcio anche in casa. Mio babbo mi diceva sempre di stare attento a non rompere niente, ma in realtà lo faceva apposta per abituarmi a giocare sotto pressione: facevo passaggi contro il muro cercando di non colpire gli altri oggetti. Al torneo più importante della regione serviva un portiere e mi sono proposto io. Ho giocato in porta il primo giorno, ma ho capito subito che non era il mio ruolo. Dal secondo giorno mi hanno spostato in campo e lì mi sono trovato decisamente meglio.

Trivela? Quaresma la eseguiva in maniera incredibile, anche Payet era molto bravo. Non sono al loro livello, ma cerco di perfezionarla ogni giorno. Incontrare Modrić è stato qualcosa di speciale. Era la quarta partita e con l'Udinese affrontavamo il Milan. Sapevamo quanto fosse forte, anche se qualcuno pensava non fosse più quello di un tempo. Alla fine della gara ci siamo detti tutti la stessa cosa: "È fortissimo anche a 40 anni"».