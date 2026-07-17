Croci: "Che gioia il primo contratto con la Fiorentina. Sto facendo passi avanti"

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Federico Croci, attaccante viola 2010 aggregato alla prima squadra, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale: "Sono molto felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo grande club che è la Fiorentina che mi ha dato fiducia e dopo 4 anni è diventata la mia famiglia.

Impressioni del ritiro con la prima squadra? L'anno scorso è stata difficile dal punto di vista fisico perché molto impegnato con più categorie, sono conntneto ora di iniziare con la prima squadra perché è una bellissima cosa e sto facendo passi avanti. Quando giochi con i grandi c'è sempre da imparare, è tutto diverso dal settore giovanile, le richieste dei compagni e del tecnico ma anche con il loro aiuto mi sto integrando".