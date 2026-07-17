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Viola Park, Ndour e Mandragora oggi pomeriggio alla sessione autografi
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La Fiorentina ogni giorno alle 16 dedica uno spazio ai giovani tifosi permettendo loro di avere autografi e selfie con i beniamini viola. Oggi è stata la volta di Rolando Mandragora e Cher Ndour due centrocampisti molto amati dai tifosi.
La Fiorentina stessa ha postato le foto del "meet&great" sui social.
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