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Viola Park, Ndour e Mandragora oggi pomeriggio alla sessione autografi

Viola Park, Ndour e Mandragora oggi pomeriggio alla sessione autografiFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

La Fiorentina ogni giorno alle 16 dedica uno spazio ai giovani tifosi permettendo loro di avere autografi e selfie con i beniamini viola. Oggi è stata la volta di Rolando Mandragora e Cher Ndour due centrocampisti molto amati dai tifosi.

La Fiorentina stessa ha postato le foto del "meet&great" sui social.