Atta: "Contento di questo gruppo, non vedo loro di giocare le partite"

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A fine allenamento ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina il neo centrocampista viola Arthur Atta, ecco le sue parole: "Sono contento di essere qui con i miei compagni, tutte brave persone e non vedo l'ora di giocarci le partite. I tifosi? Me ne hanno già parlato i compagni, mi hanno detto che sono molto appassionati, si percepisce anche al Viola Park e speriamo di fare una bella stagione con loro".