Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia. La Dea valuta provvedimenti

Ademola Lookman è tornato a Bergamo. Dopo le indiscrezioni della giornata di ieri e il collasso della trattativa con l'Inter, l'attaccante nigeriano dell'Atalanta si è ripresentato a Zingonia, al centro d'allenamento della squadra orobica, dopo quindici giorni di assenza in cui è stato prima in Portogallo e poi nella sua abitazione inglese, a Londra. Come riporta TMW, lato Atalanta ora si valuta la misura dei provvedimenti che saranno eventualmente presi nei confronti del proprio tesserato Lookman, a seguito degli episodi che si sono verificati in questa sessione estiva di mercato, e se ci saranno delle nuove offerte in arrivo per lui o meno.