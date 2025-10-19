Atalanta-Lazio alle 18: le formazioni titolari schierate dai due tecnici

Atalanta-Lazio alle 18: le formazioni titolari schierate dai due tecniciFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

La settima giornata di serie A dopo le vittorie di Como sulla Juve e di Bologna a Cagliari e il pari tra Genoa e Parma, in questa domenica prosegue con Atalanta-Lazio, con fischio d'inizio alle 18. Ecco le formazioni scelte da Juric e Sarri:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Ivan Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri