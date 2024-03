ATALANTA-FIORE, Ecco i numeri e le curiosità del match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questi i numeri e le curiosità del match tra Atalanta e Fiorentina, in programma domani alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, secondo il portale di statistiche Opta:

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 1P), dopo aver ottenuto solo un successo nelle precedenti 10 gare contro la Dea in campionato. Potrebbe, inoltre, per la seconda volta nella gestione Italiano vincere entrambe le gare stagionali contro i bergamaschi, dopo il 2021/22.

ATALANTA-FIORENTINA. Nelle ultime tre stagioni (dal 2021/22), la sfida tra Atalanta e Fiorentina si è sempre giocata con entrambe le squadre che iniziavano la giornata nella parte alta della classifica, con tre successi viola, uno nerazzurro e un pareggio in questo parziale.

ULTIMA ATALANTA-FIORENTINA. L’Atalanta ha vinto l’ultima sfida casalinga contro la Fiorentina (1-0, 2 ottobre 2022) e non batte la Viola per due gare interne di fila in Serie A sotto la guida dello stesso allenatore dal 1991 vale a dire con due successi consecutivi nella gestione Bruno Giorgi.

STOP DEA. Dopo cinque vittorie di fila, l’Atalanta ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro gare in Serie A (2N, 2P), un parziale in cui ha subito in media 2.3 gol a partita, più del doppio rispetto al resto del campionato (23 reti incassate nelle prime 24 giornate, in media quasi una a partita).

“X” FIORENTINA. La Fiorentina arriva da due pareggi nelle ultime due gare in Serie A (0-0 vs Torino, 2-2 vs Roma) e non impatta tre partite consecutive nella massima serie dal perido tra febbraio e giugno 2020, con Giuseppe Iachini alla guida.

DA SITUAZIONI DI VANTAGGIO. Atalanta e Fiorentina vengono entrambe da un pareggio per 2-2 in Serie A in cui avevano aperto le marcature del match. In particolare, da inizio 2024 entrambe hanno perso sette punti da situazione di vantaggio, meno solo di Salernitana (11), Frosinone e Sassuolo (otto a testa) nel periodo.

RETI DI TESTA. Con il gol di Luca Ranieri contro la Roma salgono a 12 le reti realizzate di testa dai giocatori della Fiorentina in questo campionato, record del torneo, sia in termini assoluti che in percentuale (il 29%, 12 su 41 marcature totali della Viola).