ASAMOAH, Razzismo? Provo a resistere ma altri no

Dopo la vittoria nel derby e a due giorni dalla sfida contro la Lazio, Kwadwo Asamoah parla ai microfoni di Sky Sport degli episodi di razzismo che sono tristemente tornati in auge nel calcio italiano: "Per me è brutto, nel senso che alcuni non riesci a tenerli. Ogni anno succede, dà fastidio ma provo a resistere e a non dare ascolto. Alcuni però non ci riescono. L'Inter comunque sta lavorando su questo aspetto, ma dobbiamo riuscire a fare quello che altri paesi fanno contro il razzismo. Penso che sarebbe meglio per il calcio italiano".