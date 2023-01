ARNAUTOVIC, T.Motta: "Non ho una data per il suo rientro"

Domani in Coppa Italia il Bologna affronterà la Lazio e Thiago Motta deve fare a meno di alcuni tasselli importanti, tra cui l'ex obiettivo viola Arnautovic. Il tecnico spiega i tempi (incerti) di recupero dell'attaccante: "Ha avuto la febbre oltre al problema al piede, non mi pongo una data, il servizio medico ci penserà a rimetterlo in forma per farlo rientrare in gruppo il prima possibile".