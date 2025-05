Argentina, la lista dei pre-convocati di Scaloni: Beltran fuori anche stavolta

La stagione di Lucas Beltran non è stata certo tra le migliori e, dopo l'esperienza olimpica dell'estate scorsa con l'Argentina Sub 23 non ha mai trovato spazio tra i convocati della Nazionale maggiore. Non è andata meglio stavolta, con il ct Lionel Scaloni che ha diramato le pre-convocazioni per le sfide di giugno con Cile e Colombia. Convocato Nico Paz mentre non è stato chiamato Castro del Bologna.

La lista dei convocati: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli; Walter Benitez; Nahuel Molina; Juan Foyth; Cristian Romero, Leonardo Balerdi; Nicolas Otamendi; Facundo Medina; Nicolas Tagliafico; Valentin Barco; Alexis Mac Allister; Leandro Paredes; Nicolas Dominguez; Exequiel Palacios; Rodrigo De Paul; Thiago ALmada; Giovani Lo Celso; Ezo Fernandez; Lionel Messi; Nicolas Paz; Julian Alvarez; Lautaro Martinez; Valentin Castellanos; Alejandro Garnacho; Nicolas Gonzalez; Giuliano Simeone; Angel Correa