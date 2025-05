Argentina, i convocati di Scaloni: out Beltran e l'ex viola Martinez Quarta

Dopo le tanto attese scelte di Ancelotti che ha diramato per la prima volta la lista dei convocati per la Selecao, oggi sono arrivate anche le convocazioni di Scaloni per la nazionale argentina. Il Commissario Tecnico dell'Albiceleste ha deciso di lasciare a casa Beltran e l'ex viola, oggi al River Plate, Martinez Quarta, mentre ha convocato 4 giocatori del nostro campionato, tra cui l'ex numero 10 gigliato Nico Gonzalez (gli altri sono Lautaro Martinez, Nico Paz e Paredes). Di seguito la lista completa, con il ritorno di Messi, per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 in cui l'Argentina affronterà Cile (5 giugno) e Colombia (10 giugno):

La lista completa dei convocati

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsiglia), Walter Benitez (PSV Eindhoven)

Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Mariano Troilo (Belgrano), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Lione), Valentín Barco (Racing Strasburgo), Kevin Lomónaco (Independiente)

Centrocampisti: Leandro Paredes (Roma), Enzo Barrenechea (Valencia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Thiago Almada (Lione), Giovani Lo Celso (Betis), Franco Mastantuono (River Plate), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolas Gonzalez (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Ángel Correa (Atlético Madrid) Lionel Messi (Inter Miami).