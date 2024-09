ARBITRI, Incontro allenatori Serie A-Rocchi a Lissone

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Attenzione a falli di mano, entrate e violente e perdite di tempo: sono questi i temi analizzati dal designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi nel corso dell'annuale incontro con gli allenatori andato in scena nella mattinata di oggi presso la sede della Lega Serie A a Lissone (Monza). Alla riunione erano presenti gli staff tecnici delle venti società del massimo campionato, alcune delle quale rappresentate dagli allenatori (come Inter, Juventus e Milan per cui erano presenti Simone Inzaghi, Thiago Motta e Paulo Fonseca). Dopo i saluti di benvenuto dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, durante l'incontro Rocchi ha analizzato le principali novità regolamentari di questa stagione, in particolare legate a falli di mano in area, entrata violente e soprattutto le perdite di tempo.

Nelle prime tre giornate infatti è stata riscontrata una difformità nella durata effettiva delle partite, motivo per cui l'obiettivo degli arbitri sarà quello di avvicinare i minutaggi anche attraverso il recupero. Un vertice svolto in un clima sereno, con gli allenatori che sono usciti soddisfatti dopo il confronto. (ANSA).