Aquilani in discussione a Catanzaro? Non secondo Polito: "Mai pensato all'esonero"

Il difensore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha commentato oggi in conferenza stampa il momento negativo che sta vivendo la sua squadra difendendo però il suo tecnico, ed ex allenatore della primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da calciocatanzaro.it: "Siamo felici del mister e assieme a lui dobbiamo uscire da questa situazione. A oggi non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore, sarebbe troppo facile. Aquilani è una persona umile e farà le sue scelte per uscire da questa situazione.

A mio avviso il problema principale del gruppo è mentale anche se c’è da migliorare anche tecnicamente. Tanto che vorrei vedere un po’ più di cattiveria e personalità"