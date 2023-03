APRILE, Giocare dopo 48 ore non si può: il "caso" viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un caso pronto ad aprirsi per quanto riguarda il calendario di aprile della Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, la squadra di Italiano dovrebbe sulla carta giocare il 20 il ritorno di Conference League contro il Lech Poznan, il 23 con il Monza in campionato e il 25 aprile la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

Giocare due partite a distanza di 48 ore però non si può e dunque il quotidiano spiega che le possibilità sono due: la prima è che la Lega Serie A sposti la partita di coppa con la Cremonese al giorno successivo. La seconda è che la stessa Lega chieda all’Uefa di anticipare al mercoledì Fiorentina-Lech Poznan, in modo da poter anticipare al sabato la partita con il Monza e lasciare in calendario al martedì la Semifinale di ritorno di Coppa Italia.