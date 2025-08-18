Apolloni sulla prossima Serie A: "Fiorentina e Bologna a caccia di conferme"

Intervenuto a Radio Serie A, l'ex difensore del Parma e allenatore Luigi Apolloni ha detto la sua sul campionato che verrà: "Sarà una stagione avvincente, le amichevoli hanno storia a sé, le squadre si stanno formando e stanno cercando condizione fisica e psicotattica, bisogna conoscersi. Vedo il Napoli davanti a tutti perché ha mantenuto giocatori importanti e in più ha rinforzato la rosa. Conte è un allenatore esigente che valorizza tantissimo i suoi giocatori. Poi mi piacciono Inter e Juventus, senza dimenticare il Milan di Allegri e credo sarà molto interessante anche la Roma di Gasperini: ha esperienza e personalità e potrà contare su Claudio Ranieri che conosce alla perfezione l’ambiente. Fiorentina, Lazio e Bologna, invece andranno a caccia di conferme".

E il 'suo' Parma come lo vede?

"Il Parma ha aspettative importanti, ha un allenatore nuovo e ha avuto coraggio a fare questa scelta. Mi sembra che Carlos Cuesta abbia le idee chiare, parla sei lingue e propone un calcio interessante. Non sarà un campionato semplice ma credo che il Parma possa vincere questa scommessa per cercare di salvarsi prima rispetto allo scorso anno".