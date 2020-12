APOLLONI, Chiesa ha meno lucidità davanti del padre

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IERI SERA CENA DI SQUADRA AL CENTRO SPORTIVO La Fiorentina aspetta con il fiato sospeso l'esito del nuovo giro di tamponi effettuato stamattina dopo aver appreso la notizia della positività di Prandelli, anche perché ieri la squadra, tecnico compreso, ha cenato al centro sportivo. In questo... La Fiorentina aspetta con il fiato sospeso l'esito del nuovo giro di tamponi effettuato stamattina dopo aver appreso la notizia della positività di Prandelli, anche perché ieri la squadra, tecnico compreso, ha cenato al centro sportivo. In questo... NOTIZIE DI FV TAMPONI, DOMANI NUOVO GIRO PER I VIOLA E PRANDELLI Dopo i tamponi fatti martedì e ieri mattina, dai quali è stata rilevata la positività di Cesare Prandelli, domani sarà effettuato un nuovo giro per tutti, tecnico compreso. La speranza è che non ci siano stati contagiati e che anche... Dopo i tamponi fatti martedì e ieri mattina, dai quali è stata rilevata la positività di Cesare Prandelli, domani sarà effettuato un nuovo giro per tutti, tecnico compreso. La speranza è che non ci siano stati contagiati e che anche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi