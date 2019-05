ANTONINI, Squadra contro Montella? Non credo

Luca Antonini, ex difensore (che ai tempi del Siena ha giocato con D'Aversa, tecnico del Parma, e Chiesa padre, ndr) e oggi procuratore tra gli altri del viola in prestito Mosti, ha così parlato della situazione attuale in casa Fiorentina: "Non mi aspettavo questo calo, anzi, credevo in un'inversione di rotta. Non so cosa sia successo, sicuramente l'età bassa conta, così come il cambio di allenatore. Con Pioli avevano un gran rapporto e qualcosa magari può essersi inceppato nelle menti dei giocatori. Ci sono giocatori di prospettiva che non riescono a vincere ma non penso abbiano neanche la personalità per giocare contro un allenatore. Esprimessero il 100% del loro valore, sarebbero più su in classifica. Per l'estate prossima Montella vorrà un certo tipo di squadra e bisogna capire cosa vuol fare Corvino. D'Aversa? Spettacolo di persona, già a Siena si vedeva la sua mentalità di allenatore. Il girone d'andata che ha condotto è stato sopra le aspettative. Faggiano? È uno capace, ha fatto un gran lavoro, così come già prima a Trapani, e conosce bene i giocatori. Gira tutta l'Europa per vederli dal vivo".