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Primavera: primo contratto da professionista per il classe 2007 Mazzeo

Primavera: primo contratto da professionista per il classe 2007 MazzeoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:56News
di Redazione FV

Arriva il primo contratto da professionista per Brando Mazzeo, ala sinistra della Fiorentina Primavera di mister Galloppa. Questo il comunicato ufficiale della società gigliata: "ACF Fiorentina comunica che l’esterno offensivo classe 2007 Brando Mazzeo ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029".