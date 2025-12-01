Fiorentina sempre più giù, il CorFiorentino titola: "Sulla strada per l'inferno"
"Sulla strada per l'inferno". Questo titolo, con una foto di un Moise Kean a terra, disperato, campeggia sulla prima pagina di oggi del Corriere Fiorentino. "La Fiorentina perde anche contro l'Atalanta dell'ex Palladino e si allunga la distanza dalla zona salvezza: situazione complicata" scrive il quotidiano locale, che dedica la sua edizione del lunedì alla crisi senza fine dei viola. Ecco la prima pagina:
Pubblicità
Primo Piano
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
4 Dzeko a rischio squalifica per il post-partita? Gazzetta: "Il procuratore federale aspetta la relazione"
Copertina
FirenzeViola"La Fiorentina e la Fiesole si salveranno": un grido di speranza che unisce spogliatoio e Curva
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com