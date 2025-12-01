Fiorentina sempre più giù, il CorFiorentino titola: "Sulla strada per l'inferno"

Fiorentina sempre più giù, il CorFiorentino titola: "Sulla strada per l'inferno"
Oggi alle 10:26Primo Piano
di Redazione FV

"Sulla strada per l'inferno". Questo titolo, con una foto di un Moise Kean a terra, disperato, campeggia sulla prima pagina di oggi del Corriere Fiorentino. "La Fiorentina perde anche contro l'Atalanta dell'ex Palladino e si allunga la distanza dalla zona salvezza: situazione complicata" scrive il quotidiano locale, che dedica la sua edizione del lunedì alla crisi senza fine dei viola. Ecco la prima pagina:
 