"Senza De Gea chissà come finiva...": i quotidiani esaltano il portiere spagnolo
Anche stavolta non si tratta di trovare il migliore ma 'il meno peggio'. Il riferimento va alle pagelle di Atalanta-Fiorentina (2-0), nello specifico in quelle dei viola. Su quotidiani e siti specializzate pochissime le sufficienze. L'unica convinta va a David De Gea - e questo dice molto della prestazione della squadra di Paolo Vanoli-. Tutti sono d'accordo: senza lo spagnolo il passivo sarebbe stato gigantesco. Decisivo in almeno tre interventi ad alto coefficiente di difficoltà, l'ex United è incolpevole sull'euro(e fortunoso)gol di Kossonou e sul tap-in da pochi passi di Lookman:
David De Gea in Fiorentina-Atalanta, le pagelle
Gazzetta dello Sport: 7
Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 6,5
Corriere Fiorentino: 7
Nazione: 7
FirenzeViola.it: 7
Tuttomercatoweb.com: 7
