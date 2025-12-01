"Senza De Gea chissà come finiva...": i quotidiani esaltano il portiere spagnolo

Anche stavolta non si tratta di trovare il migliore ma 'il meno peggio'. Il riferimento va alle pagelle di Atalanta-Fiorentina (2-0), nello specifico in quelle dei viola. Su quotidiani e siti specializzate pochissime le sufficienze. L'unica convinta va a David De Gea - e questo dice molto della prestazione della squadra di Paolo Vanoli-. Tutti sono d'accordo: senza lo spagnolo il passivo sarebbe stato gigantesco. Decisivo in almeno tre interventi ad alto coefficiente di difficoltà, l'ex United è incolpevole sull'euro(e fortunoso)gol di Kossonou e sul tap-in da pochi passi di Lookman:

David De Gea in Fiorentina-Atalanta, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 7

Nazione: 7

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

