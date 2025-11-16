Juventus, Vlahovic rischia di saltare la sfida da ex contro la Fiorentina

vedi letture

La sosta per le nazionali ha portato problemi in casa Juventus, con una situazione da monitorare per quanto riguarda l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il numero 9 bianconero è uscito acciaccato dalla sfida di giovedì a Wembley tra Inghilterra e Serbia, match che ha certificato la fine del sogno mondiale della Serbia, e adesso è in dubbio anche per l’incontro di sabato a Firenze. Tutta colpa di un affaticamento muscolare.

Non un problema grave ma la sfida del Franchi è tra meno di una settimana e il tempo stringe. Ieri Vlahovic, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha effettuato gli accertamenti nel ritiro della nazionale: nessuna lesione,però lo staff della Serbia e quello bianconero hanno imposto al numero nove almeno due-tre giorni di riposo per superare il sovraccarico agli adduttori. Dusan è rimasto comunque in nazionale e oggi pomeriggio andrà in panchina contro la Lettonia, però soltanto per restare accanto ai compagni.