Anche Stefano Pioli saluta Commisso: "Avrei voluto darti di più"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:33News
di Redazione FV

Anche l'ex allenatore della prima parte della stagione, Stefano Pioli, ha voluto dare il suo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina andatosene nella notte che non è riuscito a conoscere di persona, proprio perché impossibilitato a venire a Firenze: "Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più. Riposa in pace", il messaggio di Pioli tramite una Instagram Story.