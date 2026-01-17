Dagli inviati La sindaca Funaro: "Commisso schietto e diretto, si è dedicato anima e corpo alla Fiorentina"

A Palazzo Vecchio la sindaca Sara Funaro ha ricordato con i cronisti - tra cui Firenzeviola.it - la figura del presidente Rocco Commisso: "Ricordo il primo incontro alla partita del calcio storico e poi i rapporti intensi e continuativi. Rocco Commisso oltre ad essere stato un imprenditore di successo si è sempre dedicato anima e corpo alla Fiorentina, ha espresso un affetto autentico per questa città e per la squadra, per i giocatori e tutto lo staff. Era sempre stato schietto e diretto ma anche empatico e accogliente. Ci tengo a nome della città a stringermi alla moglie, ai figli, a tutta la società, al direttore Ferrari e i giocatori. Questo è un dolore collettivo per tutti, per tutta la città.

Abbiamo ricordato tanti momenti tra cui il lascito del Viola park a cui lui teneva particolarmente. Ricordo anche l'olio che fanno al Viola park ed è intitolato alla moglie. Tanti aspetti che ci raccontano dell'attaccamento anche alla famiglia e ai valori. Lascia un affetto profondo e un modo di comunicare schietto e diretto con la voglia di lasciare qualcosa alla città. Oggi non è il caso di parlare di altri scenari, ma di concentrarci sul ricordo di Rocco. Mi sono sentita stamattina con il dg Ferrari e gli ho dato tutta la disponibilità dell'amministrazione per commemorare nel modo migliore Rocco Commisso"