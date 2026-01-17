Biraghi su Commisso: "Perdiamo una persona di grandi valori, per noi un papà"

Cristiano Biraghi, ex capitano viola dell'era Commisso, ha ricordato il presidente della Fiorentina andatosene stanotte, ai microfoni di Sky: "Oggi è una giornata molto triste per me, per la Fiorentina e per tutto il mondo del calcio. Il Presidente era una persona stupenda che, nonostante il ruolo che ricopriva, si metteva sempre al livello di chi parlava. Noi lo chiamavamo Presidente per rispetto, ma lui si infastidiva e diceva di chiamarlo Rocco. Perdiamo una persona con grandi valori.

Ci chiedeva sempre come stavano le nostre famiglie ed era l’emblema di ciò che era. Nei primi due anni abbiamo vissuto momenti difficili, ma il suo pensiero era su come stavamo noi: il calcio veniva dopo. Faccio le mie condoglianze alla sua splendida famiglia, a tutta la Fiorentina e a tutto il popolo viola. L'ultimo contatto avuto con lui? Da quando sono andato via ci siamo sentiti più di una volta, ma mi chiedeva sempre di me e della mia famiglia ed io facevo altrettanto; di calcio parlavamo pochissimo. Farò una preghiera per lui, sarà ricordato per sempre. Se era un papà per noi? Si era così e sono contento che anche da fuori venga percepito così. Ricordo quando costruì il Viola Park portò tutta la squadra a vederlo prima per farci capire che per lui la Fiorentina era una cosa sola e quel centro sportivo doveva essere un luogo di unione tra tutti, era tipo una grande mensa in cui noi della prima squadra mangiavamo e ci incontravamo con tutti gli altri i più giovani, come in una famiglia".