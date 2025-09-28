Pablo Marì vede positivo: "Fatto passo in avanti. Vogliamo la prima vittoria"

Intervistato dopo il pari a Pisa dai canali ufficiali del club, il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha commentato così il risultato maturato nel derby: "Abbiamo preparato questa partita dal primo allenamento della settimana, sapendo che era importante per noi e ancora di più per i tifosi. Abbiamo dato il massimo ma come sempre quando non vinci c'è qualcosa da migliorare ma penso che abbiamo fatto un passettino in avanti. Ancora non basta ma dobbiamo continuare così, per migliorare ogni giorno e portare a casa la prima vittoria in campionato.

Alla fine abbiamo avuto due o tre occasioni per vincere ma dobbiamo continuare a lavorare tanto durante la settimana per alzare la fiducia nella squadra. Ottenere la prima vittoria in campionato sarà importantissima per noi e per i nostri tifosi. Lavoreremo per trovarla".