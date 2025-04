Anche l'altra gara delle 15 finisce 0-0: pareggio a reti bianche in Hellas Verona-Genoa

Finisce a reti bianche anche a sfida tra Hellas Verona e Genoa. In una partita che non regala troppe emozioni, va detto che il Verona ha creato almeno 4 occasioni nitide da rete e dunque, ai punti, avrebbe meritato qualcosa di più per la voglia portata in campo soprattutto nella ripresa. Prestazione sopra le righe per Leali, che ha salvato il Grifone con tre riflessi importanti.