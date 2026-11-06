L'amico di Joao Mario: "Se segnerà alla Juve non festeggerà ma vorrà dimostrarle che ha sbagliato"

Il terzino della Fiorentina Joao Mario, utilizzato a sinistra da Vanoli dove nelle ultime due gare ha ben impressionato arrivando anche a fare gol con l'Atalanta, domenica ritroverà la Juventus che detiene il cartellino del giocatore ma che dal suo acquisto non ci ha mai puntato. A parlare del giocatore viola a TuttoJuve è un suo grande amico, Pedro Silva. Ecco alcuni estratti dell'intervista: "Mi aspetto una prestazione molto positiva da lui. João è migliorato tanto nelle ultime partite, dove ha mostrato una buona forma e una crescente fiducia. Mi aspetto che sia molto coinvolto sulla fascia, che si spinga in avanti e che contribuisca molto in fase offensiva. È lì che può davvero fare la differenza. Ho parlato molto con lui negli ultimi giorni e mi ha detto che giocare contro la Juventus è sempre speciale, è ancora legato a loro da un contratto. Credo che partite come questa siano anche un'importante opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. E' anche un'occasione per dimostrare alla Juventus che forse ha commesso un errore mandandolo in prestito".

Dopo il gol contro l'Atalanta, l'amico spiega che in caso segnasse alla Juventus secondo lui non esulterebbe: "Assolutamente no. Conoscendolo, sono certo che non festeggerebbe. João è una persona molto rispettosa, con forti valori, ed è davvero una persona speciale. Conosce la Juventus e comprende i valori del club, e nutre un enorme rispetto per la società".

Infine Pedro Silva parla della continuità che l'amico sta trovando con Vanoli: "Ha bisogno di continuità e di giocare con regolarità. La sua condizione fisica ha iniziato a migliorare da quando ha iniziato a giocare con più continuità. Ha acquisito fiducia e la sua vera qualità sta finalmente emergendo. L'allenatore ha scelto di utilizzarlo di più sulla fascia sinistra e João ha risposto con ottime prestazioni. Se continua così, sono sicuro che avrà sempre più spazio in campo. È sempre difficile quando un giocatore viene mandato in prestito a un club proprio per avere più spazio credo che João avesse semplicemente bisogno di un po' di tempo per ambientarsi. Gli piace molto la Fiorentina e, in più, ha dei compagni di squadra portoghesi che sicuramente lo aiuteranno a sentirsi più a suo agio".