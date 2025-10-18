Allegri su Pioli: "Con lui ho un buon rapporto. Farà un grande lavoro alla Fiorentina"

vedi letture

Massimilano Allegri e Stefano Pioli, allenatori rispettivamente di Milan e Fiorentina, si affronteranno domani sera sul prato di San Siro in un match fondamentale per entrambe le parti. I due sono tra i tecnici attualmente con più esperienza in Serie A e il loro sarà uno scontro nello scontro all'interno della partita. A tal proposito oggi in conferenza stampa al tecnico livornese dei rossoneri è stato chiesto un parere sull'allenatore viola e sul loro rapporto in essere.

Questa la risposta di Allegri: "Ho un buon rapporto con Pioli, è stato l'ultimo allenatore a vincere lo scudetto e vincere non è mai banale. Sono sicuro che farà un gran lavoro anche alla Fiorentina".