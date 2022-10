ALLEGRI, Dovremo stare in partita per 100 minuti

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Domani avremo un solo risultato a disposizione, ma non dipende solo da noi: è il Benfica che è artefice del proprio destino": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Portogallo. "Solo loro, Psg, Napoli e Real non hanno ancora perso - continua in conferenza stampa a Lisbona - e non sarà semplice: ma sarà una gara particolare, dovremo stare dentro la partita per 100 minuti ed eliminare gli errori commessi all'andata". (ANSA).