Allegri dopo Milan-Pisa: "Oggi 10 minuti male come 15 con la Fiorentina"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 2-2 in casa con il Pisa e a poco meno di una settimana dalla sfida vinta a San Siro contro la Fiorentina: "Dispiace per il risultato, volevamo vincerla ma questa partita ci porterà dei vantaggi. Certe gare vanno affrontate in maniera diversa. I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d'ora con la Fiorentina e dobbiamo migliorare su questo. Una volta che fai il pareggio hai cinque minuti che sono tanti e non puoi prendere un contropiede. Invece su queste robe stasera siamo stati meno bravi, lo prendiamo come stimolo per migliorare queste situazioni".

Occasione persa?

"Ma no, quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi, ma alla fine dell'anno anche questo punto può essere importante".