Alle 20.45 Cremonese-Udinese per chiudere la settima giornata di A: le formazioni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20.45 allo stadio "Zini" Cremonese-Udinese chiuderà la settima giornata di serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkapianidze, Folino, Sanabria. All. Nicola

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic