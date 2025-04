Alle 18 Inter-Cagliari, Inzaghi lancia la coppia Lautaro-Arnautovic: le formazioni

Alle 18 fischio d'inizio per la seconda gara del sabato valida per la 32esima giornata di serie A, Inter-Cagliari. Gara che osserverà anche la Fiorentina se non altro perché il Cagliari sarà la prossima avversaria in campionato, a Pasquetta in Sardegna. Ecco intanto le formazioni di Inter-Cagliari:

Inter(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Coman; Piccoli. Allenatore: Nicola.