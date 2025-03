Alle 15:00 Genoa-Empoli e Bologna-Cagliari: le formazioni ufficiali delle due gare

vedi letture

ll weekend prosegue con due sfide alle ore 15:00 che terranno alta l'attenzione anche della Fiorentina, visto che scenderà in campo una diretta concorrente come il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnata nel match casalingo contro il Cagliari. In contemporanea al Ferraris andrà in scena la sfida tra Empoli e Genoa, con l'entusiasmo dei toscani reduci dalla vittoria contro la Juventus in Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA-CAGLIARI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Calabria, Lucumi, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Lupero, Mina, Augello; Zortea, Makoumbou, Obert, Adopo; Piccoli, Luvumbo

GENOA-EMPOLI:

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Henderson; Colombo