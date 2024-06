ALL.GALATASARAY, L'anno scorso incontrai Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk, parlando all'emittente TRT Spor anche del possibile obiettivo dei turchi Sofyan Amrabat, ha dichiarato: "Non ho incontrato Amrabat in questa stagione, l'ho incontrato lo scorso anno ma poi è andato al Manchester United nelle ultime ore di calciomercato. È un giocatore importante. I prezzi in Europa sono saliti alle stelle, chiedete a chiunque: i prezzi dei calciatori sono aumentati di due o tre volte rispetto al recente passato".