Akpa-Akpro esalta Palladino: "Con lui ho fatto un calcio che prima non conoscevo"
Oggi alle 14:41
Jean Daniel Akpa-Akpro, centrocampista del Verona, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato tra le varie tematiche trattate anche degli allenatori fin qui avuti in carriera, comprendendo nella sua analisi anche l'ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, da lui avuto nel corso dell'esperienza vissuta al Monza: "Penso a Inzaghi e Sarri alla Lazio, Ventura alla Salernitana. Ma anche Nesta al Monza, Palladino, con cui ho fatto un tipo di calcio che prima non conoscevo".