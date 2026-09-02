Coppa Italia: Terzic fa sperare il Frosinone ma ai rigori passa il Sassuolo di Thorstvedt

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L'ex terzino della Fiorentina Terzic (al Franchi per uno spezzone sabato scorso) segna nel recupero del primo tempo nella gara di Coppa Italia a Reggio Emilia, riacciuffando il Sassuolo già avanti con Dominguez al 36' e facendo sperare il suo Frosinone fino ai rigori visto l'1-1 nei tempi regolamentari. Ma dal dischetto Berardi, il neo acquisto Sebastiano Esposito, l'ex obiettivo viola Thorstvedt e Bakola non sbagliano il penalty a differenza di Amey e Hasa dopo i tre realizzati da Bobcek, Fayed e Zerbin e il Sassuolo fa festa, volando agli ottavi dove l'aspetta la Juventus.