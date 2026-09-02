Coppa Italia: Terzic fa sperare il Frosinone ma ai rigori passa il Sassuolo di Thorstvedt
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L'ex terzino della Fiorentina Terzic (al Franchi per uno spezzone sabato scorso) segna nel recupero del primo tempo nella gara di Coppa Italia a Reggio Emilia, riacciuffando il Sassuolo già avanti con Dominguez al 36' e facendo sperare il suo Frosinone fino ai rigori visto l'1-1 nei tempi regolamentari. Ma dal dischetto Berardi, il neo acquisto Sebastiano Esposito, l'ex obiettivo viola Thorstvedt e Bakola non sbagliano il penalty a differenza di Amey e Hasa dopo i tre realizzati da Bobcek, Fayed e Zerbin e il Sassuolo fa festa, volando agli ottavi dove l'aspetta la Juventus.
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E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
FirenzeViolaDodo "superstite", può tornare protagonista. E tra un paio di settimane si riparlerà di futuro
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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