L'agente di Ranieri e Parisi: "Luca con Vanoli è protagonista. Fabiano? Aspettiamo gennaio"

vedi letture

Presente ieri sera al "R Star Palermo Football Meeting" organizzato da Conference403, Mario Giuffredi ha parlato anche dei suoi assistiti alla Fiorentina. L'agente di Luca Ranieri e Fabiano Parisi ha parlato così, a partire dal difensore centrale: "Ranieri è diventato un titolare, ha dimostrato di essere affidabilissimo. Giocatore che con Vanoli ha fatto bene e col suo ritorno è tornato protagonista. Farà il suo ottimo campionato".

Queste invece le dichiarazioni sull'esterno sinistro, reduce da un infortunio al ginocchio che lo tiene ancora fuori dal campo: "Parisi viene da una rottura del crociato, aspettiamo che ritorni a gennaio e che riprenda il percorso dell'anno scorso, dove era uno dei migliori giocatori della Fiorentina", le parole riportate da TMW.