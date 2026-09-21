Addio a Carpanesi, la nota di cordoglio della Fiorentina per l'ex giocatore viola

Addio a Carpanesi, la nota di cordoglio della Fiorentina per l'ex giocatore viola
Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

Anche la Fiorentina, attraverso una breve nota pubblicata via social, ha voluto rendere omaggio alla figura di Sergio Carpanesi, ex campione d'Italia viola nella stagione 1955/56 scomparso oggi all'età di 90 anni (era l'ultimo giocatore ancora in vita di quella mitica Viola che vinse il suo primo scudetto). Ecco il pensiero della società dei Commisso:

La Fiorentina piange la scomparsa di Sergio Carpanesi, vincitore del primo storico tricolore in Viola. Il presidente Giuseppe B. Commisso, la vice presidente Carherine Commisso e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Carpanesi in questo momento di dolore.

Di seguito, il post pubblicato vioa social: