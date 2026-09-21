Addio a Carpanesi, la nota di cordoglio della Fiorentina per l'ex giocatore viola
Anche la Fiorentina, attraverso una breve nota pubblicata via social, ha voluto rendere omaggio alla figura di Sergio Carpanesi, ex campione d'Italia viola nella stagione 1955/56 scomparso oggi all'età di 90 anni (era l'ultimo giocatore ancora in vita di quella mitica Viola che vinse il suo primo scudetto). Ecco il pensiero della società dei Commisso:
La Fiorentina piange la scomparsa di Sergio Carpanesi, vincitore del primo storico tricolore in Viola. Il presidente Giuseppe B. Commisso, la vice presidente Carherine Commisso e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Carpanesi in questo momento di dolore.
Di seguito, il post pubblicato vioa social:
La Fiorentina piange la scomparsa di Sergio Carpanesi, vincitore del primo storico tricolore in Viola.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 21, 2026
Il presidente Giuseppe B. Commisso, la vice presidente Carherine Commisso e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Carpanesi in questo momento di dolore. pic.twitter.com/87SAWKIMbC
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