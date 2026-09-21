Simonelli: "Obiettivo dell'incontro con gli arbitri è uniformità e chiarezza"

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A Lissone, all'incontro dei tesserati dei club con i vertici arbitrali, ha partecipato anche il presidente della Lega, Ezio Simonelli che all'ingresso alla riunione ha spiegato: "Oggi è il solito scambio di pareri e informazioni tra le squadre, gli allenatori e gli arbitri. Avevamo già fatto un incontro online, ora lo facciamo fisico: l’obiettivo è avere uniformità di giudizio e chiarezza sulle regole".

Questo nuovo metro piace anche a lei?

"Come tutte le cose nuove, hanno criticità. E lo abbiamo visto. Di fatto, avere cinque giornate senza 0-0 e aver aumentato di tantissimi minuti il gioco effettivo penso sia un aspetto positivo. Ora dobbiamo recuperare su alcuni punti dove si può fare meglio. Come dico sempre, sbagliano attaccanti e portieri, possono farlo anche gli arbitri. La linea a me piace, ma va affinata".