Ag. Dragusin: "Dopo Frosinone gli ho ricordato che difensore è, aveva smarrito certezze ma è tornato quello di Genova"

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Florian Manea, agente di Radu Dragusin, il difensore della Fiornetina autore ieri di una prova convincente contro il Napoli, ha parlato del suo assistito a Radio Bruno. Ecco alcune dichiarazioni: "Dopo la partita contro il Frosinone eravamo molto arrabbiati ed io e Radu abbiamo fatto una riunione di due ore per ricordargli il tipo di giocatore che è, ovvero un calciatore di primo livello e che deve essere dominante sul campo. Lui è un difensore potente, intelligente e capace di fare la differenza, ma aveva smarrito un po' di queste certezze.

Da quel momento devo dire che le sue prestazioni sono salite di livello e ieri l'ho richiamato per dirgli che lui è quel giocatore lì. È un ragazzo giovane, ma vanta già un'esperienza importante che deve mettere a disposizione di tutto il reparto difensivo. Ho seguito ogni fase della sua carriera e so che non è un giocatore che mette in fila tante gare negative, perché fa tantissima autocritica ed è tornato il difensore visto a Genova."