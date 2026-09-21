Mancini: "Per vincere devi essere una squadra che gioca bene e si diverte. Ecco il motivo delle mie scelte"

Mancini: "Per vincere devi essere una squadra che gioca bene e si diverte. Ecco il motivo delle mie scelte"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha aperto il ritiro in vista delle gare di Nations League spiegando il suo ritorno sulla panchina azzurra e le 34 convocazioni. Ecco uno stralcio della conferenza stampa al centro tecnico di Coverciano.

"Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere. Ai ragazzi i concetti saranno semplici: per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Gli dirò di divertirsi, perché nello sport se non ti diverti non raggiungi risultati. Abbiamo una fortuna, il nostro lavoro è la nostra passione".

Ci spiega le convocazioni?
"Se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età ci sarebbero state critiche... Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".

I cambi nelle scelte rispetto al passato?
"Il calcio evolve, spesso bisogna cambiare per arrivare a degli obiettivi. Cercheremo di fare qualcosa di bello e positivo, servirà tempo ma metteremo dentro il massimo"

Fra i giovani c'è qualcuno che vedremo da subito?
"Siamo all'inizio, ci sono calciatori che hanno giocato poco e altri che hanno fatto un po' di puiù. Ora conta chi ha minuti nelle gambe, perché a settembre ci sono sempre delle difficoltà. Valuteremo molto l'aspetto fisico".

Per lei è una sfida o un ulteriore capitolo della sua vita?
"Entrambi. Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Sono curioso di vedere i ragazzi più giovani, di costruire una squadra con questi ragazzi. Sono certo che avremo delle belle soddisfazioni".