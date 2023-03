AD JUVE, Su indagini speriamo per il meglio: c'è fiducia

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Vediamo cosa succede a partire dalla prima udienza che avremo il 19 aprile (giorno del ricorso al Collegio di garanzia del CONI per la penalizzazione di 15 punti, ndr). Ovviamente speriamo per il meglio. C'è sicuramente fiducia, ci stiamo difendendo serenamente, poi aspetteremo i verdetti. Più di questo non possiamo fare". Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, all'uscita dall'odierna assemblea dei club. "Rinnovi Di Maria e Rabiot? Ci stiamo lavorando. Ci stiamo concentrando anche in vista della prossima stagione, anche se dobbiamo aspettare prima di vedere cosa succederà nel mese di aprile: abbiamo tanti appuntamenti. Come detto c'è l'udienza il 19, poi giochiamo in Europa League e in Coppa Italia, vedremo". (ANSA).