ACF, Nelle scuole per insegnare virtù e rischi del web

“CresciAMO in VIOLA” è il progetto pensato dalla Fiorentina per le scuole primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori della città di Firenze. In un anno così anomalo e difficile, soprattutto per il comparto scolastico, la Società viola ha deciso di scendere in campo per essere di reale supporto a insegnanti e studenti attraverso lezioni volte ad approfondire e migliorare la comprensione di quel mondo in cui, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i ragazzi si trovano a trascorrere sempre più tempo: internet.In questo contesto di radicale e, in alcuni casi, di traumatico cambiamento della vita degli studenti, la Fiorentina ha coinvolto consulenti specializzati e figure professionali dell’Università di Firenze per formulare, pianificare e condurre lezioni (sia in presenza che via web) capaci di preparare gli studenti di varie fasce di età a “vivere” in modo sano e consapevole questa dimensione digitale” della loro vita, riconoscendone opportunità e rischi. Al termine del percorso “in classe”, anche alcuni tesserati viola interverranno per confrontarsi con gli studenti e dare la propria testimonianza delle virtù e dei pericoli del web.

Entusiasta la risposta di tanti Istituti Scolastici che, nonostante le numerose difficoltà affrontate, hanno trovato nella proposta del Club un valido contributo per la crescita e la preparazione dei propri studenti e un utile approfondimento di temi riguardanti la “cittadinanza digitale” che da quest’anno è sempre più parte del programma scolastico.

Un ruolo di grande importanza va, inoltre, riconosciuto ai Partner del progetto, Linkem e Synlab, già Sponsor della Fiorentina, che hanno deciso di dare il proprio concreto sostegno alle famiglie degli studenti e alle Scuole attraverso offerte speciali dedicate.

Il primo di questi incontri avrà luogo domani mercoledì 25 Novembre: prende così il via il lungo e strutturato percorso formativo di “cresciAMO in VIOLA” che vedrà la Fiorentina fra i banchi di scuola pronta a dare il proprio aiuto agli studenti e agli insegnanti di Firenze.