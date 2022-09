ACF-LAZIO, In vendita i biglietti: tutte le info

Inizia la settimana che porterà a Fiorentina-Atalanta, in programma domenica 2 ottobre alle ore 18. Per i viola quello con la Dea è il primo match di un filotto decisamente impegnativo, che vedrà la squadra di Italiano giocare anche giovedì 6 contro gli Hearts (Conference League) ed il lunedì successivo in casa contro la Lazio. Proprio per il match della nona giornata di Serie A, in programma lunedì 10 ottobre alle 20:45, la società ha dato il via alla vendita per i biglietti, acquistabili su vivaticket.it. Ecco il tweet ed il link per comprare i tagliandi: