ACF, Disponibili i biglietti per il Monza e per la Coppa

La Fiorentina torna in campo mercoledì 4 gennaio alle 18:30 contro il Monza. Da oggi, come pubblicato sui canali social della Fiorentina, è possibile acquistare il biglietto per la partita. Inoltre la società viola dà la possibilità ad ogni tifoso di poter acquistare il biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma il 12 gennaio alle ore 18:00. Se l'acquisto viene fatto entro il 30/12 vi è la possibilità di partecipare ad un concorso per vincere FIFA 23. Qui sotto il link e la foto.