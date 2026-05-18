Abodi: "Mi auguro che il nuovo-vecchio consiglio federale sappia fare qualcosa di diverso"

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Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a margine dell'evento sul calcio femminile "Athena Game On - All Stars Night", partendo proprio dal movimento femminile e come aiutarlo, come riportato da Tuttomercatoweb: "Dobbiamo superare la fase dell’avviamento, per entrare nella fase del consolidamento. Ricordo lo spirito della Melandri, che nella seconda fase si riferiva al calcio professionistico. Al di là della configurazione amministrativa, ritengo sia arrivato il momento che la Serie A femminile possa avere un suo spazio nelle risorse che la Serie A maschile genera. Dobbiamo dare certezze, perché le proprietà non si sentano seguite amorevolmente dalla Serie A femminile, ma anche dalla politica, che deve trovare soluzioni di carattere strutturale. È l’impegno che prendo questa sera. Dobbiamo dimostrare di crederci. Io capisco le preoccupazioni dei club che non hanno alle spalle la struttura della Serie A maschile: qualche passo avanti dobbiamo farlo noi, la Melandri dipende dal Governo e dal Parlamento, non voglio strappi ma è arrivato il momento di sederci a un tavolo".

Inevitabile il riferimento alle elezioni federali: "Il 22 giugno si chiuderà la competizione elettorale: auguri al mio amico fraterno Giancarlo Abete e comunque anche al mio diverso amico Giovanni Malagò. Si è amici anche quando la si pensa diversamente, nello sport bisogna imparare a rispettarsi comunque. Mi auguro che il nuovo consiglio federale, uguale al vecchio, sappia fare qualcosa di diverso. Il pensiero va anche al presidente Gravina, che si è preso una responsabilità di tutti, dico anche in parte mia. Noi fino all’ultimo abbiamo sperato e pregato laicamente di andare ai Mondiali, come faremo in ogni occasione in cui vedremo la Nazionale andare in campo, in qualsiasi disciplina. Siamo fatti così, siamo innamorati del calcio e lo saremo fino in fondo”.